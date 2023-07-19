Зенитовец Ду Кейрос рассказал, кем подрабатывал в подростковом возрасте

Опорник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как семья в его подростковом возрасте пережила тюремное заключение отца.

– Как твоя семья пережила то время? На все ли хватало денег?

– Слава богу, голодать не приходилось. Я все-таки жил в большой семье и всегда мог перекусить у кого-то из родственников. Плюс мама всегда работала и старалась, чтобы у меня всегда была одежда. В чем-то мы себе отказывали, но не голодали.

– А ты работал, чтобы помогать маме?

– Да, я пробовал поработать пару раз. Как-то мыл машины, а еще разносил всякие листовки по домам. Мне даже что-то за это платили. Но вообще мама была против этого – она всегда хотела, чтобы я был сконцентрирован на спорте.