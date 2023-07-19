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    • Зенитовец Ду Кейрос рассказал, кем подрабатывал в подростковом возрасте

    Зенитовец Ду Кейрос рассказал, кем подрабатывал в подростковом возрасте

    Опорник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как семья в его подростковом возрасте пережила тюремное заключение отца.

    – Как твоя семья пережила то время? На все ли хватало денег?

    – Слава богу, голодать не приходилось. Я все-таки жил в большой семье и всегда мог перекусить у кого-то из родственников. Плюс мама всегда работала и старалась, чтобы у меня всегда была одежда. В чем-то мы себе отказывали, но не голодали.

    – А ты работал, чтобы помогать маме?

    – Да, я пробовал поработать пару раз. Как-то мыл машины, а еще разносил всякие листовки по домам. Мне даже что-то за это платили. Но вообще мама была против этого – она всегда хотела, чтобы я был сконцентрирован на спорте.

    • 23-летний Ду Кейрос пришел из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 2028 года.
    • Опорник стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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