Бакаев дал совет новичку «Зенита» Фернандесу

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о том, как Марио Фернандесу не обращать внимание на хейт.
– Как должен вести себя Марио, чтобы не обращать внимание на реакцию со стороны болельщиков на его переход?
– Меньше говорить – больше делать. А он такой человек, насколько я знаю.
- «Зенит» заключил с защитником контракт по схеме «1+1».
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Натурализованному бразильцу потребуется 3-4 недели, чтобы подготовиться к дебюту.
Источник: «Матч ТВ»