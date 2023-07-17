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    Бакаев дал совет новичку «Зенита» Фернандесу

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о том, как Марио Фернандесу не обращать внимание на хейт.

    – Как должен вести себя Марио, чтобы не обращать внимание на реакцию со стороны болельщиков на его переход?

    – Меньше говорить – больше делать. А он такой человек, насколько я знаю.

    • «Зенит» заключил с защитником контракт по схеме «1+1».
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Натурализованному бразильцу потребуется 3-4 недели, чтобы подготовиться к дебюту.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14796

      R_a_i_n 1 час назад

      Бакаев много сделал уже!

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