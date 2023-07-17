Бакаев дал совет новичку «Зенита» Фернандесу

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о том, как Марио Фернандесу не обращать внимание на хейт.

– Как должен вести себя Марио, чтобы не обращать внимание на реакцию со стороны болельщиков на его переход?

– Меньше говорить – больше делать. А он такой человек, насколько я знаю.