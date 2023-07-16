2DROTS выиграли МКС – финальный матч с «БроукБойз» на «ВТБ Арене» посетили 20 тысяч зрителей

Медийный клуб 2DROTS победил в финале Кубка МКС «БроукБойз» со счетом 2:1. Команда Дмитрия Кузнецова уступала по ходу встречи.

С 37-й минуты 2DROTS были в меньшинстве.

2DROTS впервые выиграли турнир. Теперь осенью они проведут товарищеский матч с «Динамо».

Игру на «ВТБ Арене» посетили почти 20 тысяч зрителей.

Фото: Sports.ru