2DROTS выиграли МКС – финальный матч с «БроукБойз» на «ВТБ Арене» посетили 20 тысяч зрителей

Медийный клуб 2DROTS победил в финале Кубка МКС «БроукБойз» со счетом 2:1. Команда Дмитрия Кузнецова уступала по ходу встречи.
С 37-й минуты 2DROTS были в меньшинстве.
2DROTS впервые выиграли турнир. Теперь осенью они проведут товарищеский матч с «Динамо».
Игру на «ВТБ Арене» посетили почти 20 тысяч зрителей.
Фото: Sports.ru
- На игре, в частности, был нападающий «Динамо» Федор Смолов.
- «БроукБойз» проиграли в финале Кубка МКС 2-й сезон подряд.
- 2DROTS в августе сыграет в Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Бомбардир»