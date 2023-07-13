У экс-игрока сборной Англии была зависимость от снотворного: он провел шесть недель в реабилитационном центре

Деле Алли признался, что ему потребовалось лечение в специальном учреждении.

Футболисту в апреле исполнилось 27 лет.

Он не выходит на поле с 26 февраля.

Права на полузащитника принадлежат «Эвертону», но с прошлого лета он был в аренде в «Бешикташе».

«Впервые за долгое время я могу сказать, что я в порядке. Психологически я в лучшем состоянии, чем когда-либо. Я хорошо себя чувствую. Сейчас я травмирован, но ко мне вернулась страсть к футболу.

Думаю, пора сказать людям, что происходит. Сложно говорить об этом, так как все это случилось недавно. Я долго скрывал это. Мне страшно говорить об этом, но, думаю, будет правильно, если я это сделаю.

Я впал в зависимость от снотворного. Эта проблема есть не только у меня. В футболе с ней сталкиваются гораздо больше людей, чем вы можете себе представить.

Когда вернулся из Турции, узнал, что мне нужна операция. Я был в плохом психологическом состоянии. Я решил отправиться в современный реабилитационный центр, где помогают справиться с зависимостями, проблемами с ментальными здоровьем и [психологическими] травмами.

Я почувствовал, что время пришло. Тебе никто не может сказать, что нужно туда идти. Ты можешь принять это решение лишь сам. У меня был плохой этап. Я полагался на вещи, которые причиняли мне вред.

Каждое утро я просыпался и выигрывал битву, которая заключалась в том, чтобы прийти на тренировку с улыбкой. Нужно было показать, что я счастлив. Но внутри я проигрывал битву. Пришло время что-то изменить. Когда мне сказали, что нужна операция, я почувствовал те же чувства, как в момент, когда этот этап начался.

Так что я отправился туда [в реабилитационный центр] на шесть недель. «Эвертон» повел себя великолепно и поддержал меня. Я буду всегда благодарен клубу.

Поехать в реабилитационный центр – это звучит страшно. Но я не мог представить, сколько это мне даст. Я был в плохом состоянии. Когда я был молод, со мной случилось многое, и я не мог это осознать.

Я делал глупые вещи, за которые виню себя. Отправившись туда, я многое узнал об этом. Все это никогда не было под моим контролем. Понимание и осознание помогли мне. Я отпустил плохие чувства, которые мешали мне двигаться вперед.

Я вышел три недели назад. Я хотел быть честным, хотел поговорить об этом. Сейчас я в хорошем состоянии. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы говорить об этом», – рассказал Алли.