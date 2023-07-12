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    Головин прокомментировал переход Кузяева в Лигу 1

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

    «Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому.

    Есть ли в этом моя заслуга в том плане, что мне удалось заиграть в «Монако» и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее. Просто работаю на максимуме и стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики.

    В любом случае надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1», – сказал Головин.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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