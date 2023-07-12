Головин прокомментировал переход Кузяева в Лигу 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому.

Есть ли в этом моя заслуга в том плане, что мне удалось заиграть в «Монако» и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее. Просто работаю на максимуме и стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики.

В любом случае надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1», – сказал Головин.