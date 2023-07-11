«Контракт был согласован»: Лапорта назвал причину, по которой Месси не вернулся в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему нападающий Лионель Месси перешел в «Интер Майами», а не вернулся в каталонский клуб.

«Да, у нас не вышло его подписать, но это решило ситуацию, в которой я точно не знал, как правильно действовать, и, несмотря ни на что, я думаю, что должен был так поступить и поставить клуб выше лучшего в мире.

У нас были возможности, мы договорились, что сделка будет. Месси хотел, отец тоже, но наши ритмы не совпали. Мы не хотели, чтобы у нас были проблемы с фейр-плеем, и мы сказали им, что, когда у нас всe будет в порядке, мы дадим им знать.

Затем прошло некоторое время, контракт был полностью согласован, но его отец, Хорхе, хотел приехать и поговорить со мной. Он сказал нам, что Месси выбрал «Интер Майами», потому что он провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление, что в МЛС ему будет спокойнее и он сможет подумать о переходе.

Несмотря на то, что он хотел перейти в «Барсу», провести еще один год так он не хотел. Его можно понять, и мы призваны работать над тем, чтобы отдать дань уважения Месси, которую «Барса» обязана сделать», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.