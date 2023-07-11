Абаскаль обозначил главную ошибку «Спартака» в сезоне-2022/23

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку клуба в прошлом сезоне.

«Самая большая ошибка – это самая большая возможность. На мой взгляд, без ошибок невозможно делать прогресс. Но самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда у нас было много травм.

Когда мы не могли победить в матчах, в которых имели колоссальное преимущество. Вот в этих моментах нам не хватило стабильности. Ничейные результаты не позволили нам биться за более высокие места.

Стабильность достигается за счeт понимания ситуации и осознания своих сильных и слабых сторон. Поэтому сейчас мы постараемся прибавить и в этом компоненте – в стабильности», – сказал Абаскаль.