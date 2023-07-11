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Абаскаль обозначил главную ошибку «Спартака» в сезоне-2022/23

11 июля 2023, 11:57
1

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку клуба в прошлом сезоне.

«Самая большая ошибка – это самая большая возможность. На мой взгляд, без ошибок невозможно делать прогресс. Но самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда у нас было много травм.

Когда мы не могли победить в матчах, в которых имели колоссальное преимущество. Вот в этих моментах нам не хватило стабильности. Ничейные результаты не позволили нам биться за более высокие места.

Стабильность достигается за счeт понимания ситуации и осознания своих сильных и слабых сторон. Поэтому сейчас мы постараемся прибавить и в этом компоненте – в стабильности», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 21 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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NewLife
1689067119
Это пустословие. Главная твоя ошибка, повторю: твоя - это твои непонятные эксперименты с составом в первых таймах, который заменялся на более сильный во вторых таймах, но не мог полностью исправить первоначальную ошибку. Все эти проф непригодные пруцевы-литвиновы-денисовы, а настоящего опорника как не было, так и нет. А ты гонишь в атаку всех защитников( Когда Зобнин был в отличной форме он не всегда выходил на 90 минут. Вопрос: почему. Ответ смешной: мы даем ему отдохнуть. Но он ведь набрал форму. За такие зарплаты игроки должны костьми ложиться на поле, а не отдыхать в угоду твоим тренерским экспериментам с Пруцевым( Я уверен при грамотной тренерской работе Спартак мог бы играть лучше с лучшими результатами.
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