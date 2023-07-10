Зарема назвала новичка «Спартака» Медину «троянским конем»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила переход в московский клуб полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке.
Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», – сказала Зарема.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: Metaratings