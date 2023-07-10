Зарема назвала новичка «Спартака» Медину «троянским конем»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила переход в московский клуб полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке.

Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», – сказала Зарема.