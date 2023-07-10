Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема назвала новичка «Спартака» Медину «троянским конем»

    Зарема назвала новичка «Спартака» Медину «троянским конем»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила переход в московский клуб полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

    «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке.

    Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», – сказала Зарема.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    «Это какой-то неправильный покемон!»: Зарема – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» 11
    «Возможно, Боярский просил коня»: Зарема – о Фернандесе в «Зените» 15
    Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами» 16
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4355

      Ziklop 2 минуты назад

      беспредельная рабовладелица!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 