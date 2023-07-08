Ари: «Все бразильцы уважают сильного президента Путина, всем советую ехать в Россию»

Бывший игрок «Спартака» Ари рассказал об отношении в Бразилии к президенту России Владимиру Путину.

«У меня на родине нормальное отношение к России, всегда говорю, что у вас в стране все отлично. Когда футболисты спрашивают о вашей стране, отвечаю, что в России безопасно, никаких проблем нет – всем игрокам советую ехать к вам! Россия – сильная страна, у которой не будет больших проблем. Если у футболиста есть хорошее предложение из Европы и России, отвечаю им, что надо ехать в РПЛ.

В Бразилии, думаю, каждый уважает Путина, он сильный президент. Многие люди говорят неправду о вашей стране и хотят видеть только плохие моменты, не замечая успех. Это неправильное мышление! Все в Бразилии ценят и уважают Россию!» – сказал Ари.