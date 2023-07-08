Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ари: «Все бразильцы уважают сильного президента Путина, всем советую ехать в Россию»

    Ари: «Все бразильцы уважают сильного президента Путина, всем советую ехать в Россию»

    Бывший игрок «Спартака» Ари рассказал об отношении в Бразилии к президенту России Владимиру Путину.

    «У меня на родине нормальное отношение к России, всегда говорю, что у вас в стране все отлично. Когда футболисты спрашивают о вашей стране, отвечаю, что в России безопасно, никаких проблем нет – всем игрокам советую ехать к вам! Россия – сильная страна, у которой не будет больших проблем. Если у футболиста есть хорошее предложение из Европы и России, отвечаю им, что надо ехать в РПЛ.

    В Бразилии, думаю, каждый уважает Путина, он сильный президент. Многие люди говорят неправду о вашей стране и хотят видеть только плохие моменты, не замечая успех. Это неправильное мышление! Все в Бразилии ценят и уважают Россию!» – сказал Ари.

    • Помимо «Спартака» Ари играл в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».
    • С москвичами он брал РПЛ.
    • Футболист, имея российский паспорт, выходил на поле в составе сборной России.

    Новости по теме
    Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита» 8
    Ари: «Ни за какие деньги не отказался бы от гражданства России» 2
    Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 