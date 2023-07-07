Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Ари хотел бы занять функционерскую должность в России.
«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели.
Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», – сказал Ари.
- Помимо «Спартака» Ари играл в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».
- С москвичами он брал РПЛ.
- Футболист, имея российский паспорт, выходил на поле в составе сборной России.
Источник: «РБ Спорт»