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    Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита»

    Бывший нападающий «Спартака» Ари хотел бы занять функционерскую должность в России.

    «Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели.

    Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», – сказал Ари.

    • Помимо «Спартака» Ари играл в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».
    • С москвичами он брал РПЛ.
    • Футболист, имея российский паспорт, выходил на поле в составе сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23221

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Что-то скромно - давай сразу в президенты России !)))

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      Рейтинг: +180

      Шустик 1 час назад

      Какой ему еще Зенит? Он видно совсем обурел в тарасовской бане!

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      Рейтинг: +209

      erybov1965 1 час назад

      Чего так слабо - клубы,у нас РПЛ еще есть.Ну а если,только по любви к нашему футболу,то очень много команд в ФНЛ.

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      Рейтинг: +180

      Шустик > erybov1965 1 час назад

      У него любовь к нашим деньгам!

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      Рейтинг: +209

      erybov1965 > Шустик 1 час назад

      Да,сейчас любовь к деньгам, уже пересилила любовь к футболу.

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