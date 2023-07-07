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    • Губерниев прокомментировал потенциальный трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак», вспомнив Бескова

    Губерниев прокомментировал потенциальный трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак», вспомнив Бескова

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о готовящемся трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    «Переход из ЦСКА в «Спартак» нельзя представить? Почему? Пусть переходят куда хотят. В чем проблема‑то? «Спартак» и ЦСКА – непримиримые соперники? Ну и что? Марио Фернандес тоже говорил, что любит одну команду, а теперь переходит в «Зенит».

    В свое время Константин Бесков, который плоть от плоти динамовец, пошел тренировать в «Спартак». И Всеволод Бобров тренировал «Спартак», хотя раньше никакого отношения к этой команде не имел. Перешел Медина и слава богу, пожелаем ему удачи.

    К этому надо проще относиться. Прямо уж непримиримые! Непримиримые – это «Реал» и «Барселона» или «Интер» и «Милан», а наши, мне кажется, примиримые», – сказал Губерниев.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      Спартач80 14 минут назад

      Иди биатлон комментируй...Футбол-явно не твоё...

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