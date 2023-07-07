Губерниев прокомментировал потенциальный трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак», вспомнив Бескова

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о готовящемся трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Переход из ЦСКА в «Спартак» нельзя представить? Почему? Пусть переходят куда хотят. В чем проблема‑то? «Спартак» и ЦСКА – непримиримые соперники? Ну и что? Марио Фернандес тоже говорил, что любит одну команду, а теперь переходит в «Зенит».

В свое время Константин Бесков, который плоть от плоти динамовец, пошел тренировать в «Спартак». И Всеволод Бобров тренировал «Спартак», хотя раньше никакого отношения к этой команде не имел. Перешел Медина и слава богу, пожелаем ему удачи.

К этому надо проще относиться. Прямо уж непримиримые! Непримиримые – это «Реал» и «Барселона» или «Интер» и «Милан», а наши, мне кажется, примиримые», – сказал Губерниев.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер