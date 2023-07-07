Ветеран ЦСКА – о Фернандесе: «Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Вопрос к ЦСКА и их руководителям, как так получилось? Они же яро выступали за то, что Фернандес вернется только в ЦСКА.

Я сразу сказал, что он обманул клуб, возобновив карьеру в Бразилии, фанаты тогда на меня обозлились. Говорили, что так нельзя отзываться о легенде. Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените», – сказал Кузнецов.