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    • Ветеран ЦСКА – о Фернандесе: «Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените»

    Ветеран ЦСКА – о Фернандесе: «Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Вопрос к ЦСКА и их руководителям, как так получилось? Они же яро выступали за то, что Фернандес вернется только в ЦСКА.

    Я сразу сказал, что он обманул клуб, возобновив карьеру в Бразилии, фанаты тогда на меня обозлились. Говорили, что так нельзя отзываться о легенде. Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените», – сказал Кузнецов.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25149

      bset 28 минут назад

      Да ладно вам. Может он там ничего не покажет - тогда и пусть сидит там.

      0
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      Рейтинг: +18459

      DVOK68 44 минуты назад

      Кузнецов прав

      0
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      Рейтинг: +4381

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Легенда обвалялась в гавне и будет теперь смердить в сините, но немытым не привыкать.

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