В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему у Марио Фернандеса не оказалось действующего контракта с московским клубом.

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение.

Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.

Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.