В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему у Марио Фернандеса не оказалось действующего контракта с московским клубом.
«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.
Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение.
Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.
Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.
Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.
При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.
Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.
Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.