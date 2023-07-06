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  • В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

6 июля 2023, 21:01
15

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему у Марио Фернандеса не оказалось действующего контракта с московским клубом.

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение.

Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.

Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (15)
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Snek
1688667317
Короче всё просто, Марио кинул нас и всё, пошёл за баблом.
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erybov1965
1688668755
Мягко говоря ЦСКА сказал,что Фернандес не джентльмен и все,а так никто никого не хотел обмануть.Но если клуб объясняя, сам так намутил,почему бы Фернандесу за хорошие "бабки" не лишить себя джентльменства.
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Napaleon Banapart
1688670186
Возвращается Марио из командировки в Бразилию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Акинфеев его удивлённо спрашивает: — Марио Иванович, откуда у тебя это всё? — Да так, Игорюнь… В карты выиграл. — Как это?! — Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один конь и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла!
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BRO_football
1688670555
А почему только сейчас? Оставили всех фанатов ЦСКА в дураках! Они-то не знали и верили, что Фернандес вернётся именно в ЦСКА. Да к тому же различные СМИ подкидывали новостей про ЦСКА. А оказалось, что уже давно всё решили и никому ничего не сказали. Какие, к чёрту, джентльменские соглашения? Первый год что ли в футболе? На словах никаких соглашений заключать нельзя! Всегда только письменно, иначе кинут и останешься ни с чем! С другой стороны, пошёл в задницу этот Фернандес. И без него хорошо сезон провели - выиграли кубок и 2 место в РПЛ.
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Fialet
1688671466
Фердинандес проститут.
Ответить
Томик
1688682568
Так я и не понял, кто из них считает себя жентельменом?
Ответить
Skull_Boy
1688706902
Все довольно просто агенту дали бабла, Интеру дали бабла и Марио дали бабла
Ответить
Vratarь
1688714800
"Вот тут, Василь Иваныч, карта мне и повалила!"
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