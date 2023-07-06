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    • В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

    В ЦСКА раскрыли детали «джентльменского соглашения» с Марио Фернандесом

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему у Марио Фернандеса не оказалось действующего контракта с московским клубом.

    «Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

    Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение.

    Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

    Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

    Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

    При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

    Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было.

    Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1976

      Fialet 1 час назад

      Фердинандес проститут.

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      Рейтинг: +12306

      BRO_football 1 час назад

      А почему только сейчас? Оставили всех фанатов ЦСКА в дураках! Они-то не знали и верили, что Фернандес вернётся именно в ЦСКА. Да к тому же различные СМИ подкидывали новостей про ЦСКА. А оказалось, что уже давно всё решили и никому ничего не сказали. Какие, к чёрту, джентльменские соглашения? Первый год что ли в футболе? На словах никаких соглашений заключать нельзя! Всегда только письменно, иначе кинут и останешься ни с чем!
      С другой стороны, пошёл в задницу этот Фернандес. И без него хорошо сезон провели - выиграли кубок и 2 место в РПЛ.

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      Рейтинг: +293

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Возвращается Марио из командировки в Бразилию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Акинфеев его удивлённо спрашивает:
      — Марио Иванович, откуда у тебя это всё?
      — Да так, Игорюнь… В карты выиграл.
      — Как это?!
      — Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один конь и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
      Вот тут-то мне карта и попёрла!

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      Рейтинг: +206

      erybov1965 2 часа назад

      Мягко говоря ЦСКА сказал,что Фернандес не джентльмен и все,а так никто никого не хотел обмануть.Но если клуб объясняя, сам так намутил,почему бы Фернандесу за хорошие "бабки" не лишить себя джентльменства.

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      Рейтинг: +4525

      Snek 2 часа назад

      Короче всё просто, Марио кинул нас и всё, пошёл за баблом.

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