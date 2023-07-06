Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Думаю, что футболист должен сам выбирать, куда ему переходить. Тем более он уходил из ЦСКА и два года не играл в России», – сказал Жирков.
- Жирков за карьеру поиграл и в ЦСКА, и в «Зените».
- Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку
Источник: «Матч ТВ»