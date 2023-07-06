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    Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Думаю, что футболист должен сам выбирать, куда ему переходить. Тем более он уходил из ЦСКА и два года не играл в России», – сказал Жирков.

    • Жирков за карьеру поиграл и в ЦСКА, и в «Зените».
    • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25147

      bset 1 час назад

      Нашли у кого спросить))

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