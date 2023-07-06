Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Думаю, что футболист должен сам выбирать, куда ему переходить. Тем более он уходил из ЦСКА и два года не играл в России», – сказал Жирков.

Жирков за карьеру поиграл и в ЦСКА, и в «Зените».

Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку