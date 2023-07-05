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    • Энрике прокомментировал назначение главным тренером «ПСЖ»

    Энрике прокомментировал назначение главным тренером «ПСЖ»

    Луис Энрике прокомментировал назначение на пост главного тренера «ПСЖ».

    «Благодарю клуб, президента и спортивного директора за оказанное доверие. Я очень рад быть здесь.

    Я очень хочу выучить новый язык, познакомиться с прекрасным городом и этой удивительной страной. Я полон энтузиазма и не могу дождаться начала работы, как и мой тренерский штаб», – сказал Энрике.

    • Экс-тренер сборной Испании сменил Кристофа Гальтье.
    • Энрике покинул национальную команду после ЧМ-2022 и с тех пор оставался без работы.
    • Он в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    05.07.2023 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1327

      mama1991 4 часа назад

      та то не в париже протесты, то в России фундамент дал трещину.

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