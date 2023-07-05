Энрике прокомментировал назначение главным тренером «ПСЖ»

Луис Энрике прокомментировал назначение на пост главного тренера «ПСЖ».
«Благодарю клуб, президента и спортивного директора за оказанное доверие. Я очень рад быть здесь.
Я очень хочу выучить новый язык, познакомиться с прекрасным городом и этой удивительной страной. Я полон энтузиазма и не могу дождаться начала работы, как и мой тренерский штаб», – сказал Энрике.
- Экс-тренер сборной Испании сменил Кристофа Гальтье.
- Энрике покинул национальную команду после ЧМ-2022 и с тех пор оставался без работы.
- Он в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».
Источник: сайт «ПСЖ»