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    Смолов: «Родители не хотели, чтобы я был футболистом»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как стал заниматься футболом.

    «У меня не было вообще в мыслях, что футбол – это мой шанс. Я просто влюбился в это, и всe. Наоборот, мне кажется, было такое внутрисемейное противоборство.

    Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом. Профессиональный спорт – это автоматически отсутствие образования, высокая вероятность получить травму. Единицы из 10 тысяч попадают на профессиональный уровень. Вероятность очень низкая, поэтому акцент был на образование.

    Я, наоборот, хотел, просил, что у меня получалось. У меня отец играл на локальном уровне в Саратове. Я просил, чтобы он пришeл посмотреть на мои игры. Они [родители] до конца не хотели, чтобы я был игроком. Потом, когда в 14 лет пришло осознание того, что у меня есть какие-то данные и потенциал…

    Мы едем в такси на просмотр, отец говорит: «Тебя не оставили в «Локомотиве» по объективным и субъективным причинам. Сейчас ты ещe раз попросил меня договориться о просмотре в «Сатурне», ты едешь, тренируешься, я за тебя просить не буду.

    Попадаешь – остаeшься в футболе. Нет – пожми мне руку, что вернeшься в Саратов, будешь нормально учиться и будешь поступать в МГУ», – сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.07.2023 15:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +558

      НикКин 5 часов назад

      Ну по сути вы и не играете футбол а так числитесь в клубе да бабки зарабатываете ну иногда поиграть вы ходите на поле так для себя для здоровья пробежаться чуть чуть )

      0
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      Рейтинг: +15388

      Алексей З 5 часов назад

      Господа , зависть плохое чувство.

      0
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      Рейтинг: +11705

      alex1951 > Алексей З 1 час назад

      непонятки.... это кто ему завидует? рядовые россияне?

      0
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      Рейтинг: +11705

      alex1951 > Алексей З 1 час назад

      Да..и еще ....А чего вы на профиле все такие скрытные? За вами ,что охотятся?
      Я вот честен...и спокоен....

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      Рейтинг: +11705

      alex1951 6 часов назад

      Ну,все правильно! А сегодня ,Феодосии ,прикинь....Ты в шоколаде ,неуч ,но зато каккое баблищще! Все остальное пчёлы... При бабках :Бабы ,тачки, Х. ячки ....и сам как из Лувра ... картина Пабло Пикассо)))

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      Рейтинг: +1261

      Спартач80 6 часов назад

      А ведь они были правы...После твоего пеналя на ЧМ,папа тебя наверняка ********* (болельщиком Зенита) назвал...

      0
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      Рейтинг: +4369

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Ох, как я их поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +30030

      JTherry 8 часов назад

      «Родители не хотели, чтобы я был футболистом»...
      ...Федя, родители плохого не посоветуют...)

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