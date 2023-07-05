Смолов: «Родители не хотели, чтобы я был футболистом»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как стал заниматься футболом.

«У меня не было вообще в мыслях, что футбол – это мой шанс. Я просто влюбился в это, и всe. Наоборот, мне кажется, было такое внутрисемейное противоборство.

Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом. Профессиональный спорт – это автоматически отсутствие образования, высокая вероятность получить травму. Единицы из 10 тысяч попадают на профессиональный уровень. Вероятность очень низкая, поэтому акцент был на образование.

Я, наоборот, хотел, просил, что у меня получалось. У меня отец играл на локальном уровне в Саратове. Я просил, чтобы он пришeл посмотреть на мои игры. Они [родители] до конца не хотели, чтобы я был игроком. Потом, когда в 14 лет пришло осознание того, что у меня есть какие-то данные и потенциал…

Мы едем в такси на просмотр, отец говорит: «Тебя не оставили в «Локомотиве» по объективным и субъективным причинам. Сейчас ты ещe раз попросил меня договориться о просмотре в «Сатурне», ты едешь, тренируешься, я за тебя просить не буду.

Попадаешь – остаeшься в футболе. Нет – пожми мне руку, что вернeшься в Саратов, будешь нормально учиться и будешь поступать в МГУ», – сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.