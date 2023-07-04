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    • Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»

    Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»

    Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил о желании получить паспорт РФ.

    – Вы пять лет прожили в России. Хотели бы получить российское гражданство?

    Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право – прошло пять лет [с тех пор, как играю в России].

    У меня жена и ребенок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня – большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта.

    • Деспотович с зимы выступал за тульский «Арсенал».
    • До этого он играл за «Рубин».

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    Источник: Sport24

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