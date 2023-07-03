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    • Депутат Госдумы: «Девять бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб Бразилии?»

    Депутат Госдумы: «Девять бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб Бразилии?»

    Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о большом количестве бразильских легионеров в «Зените».

    «Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве.

    Если это так, то теперь осталось понять, 9 легионеров-бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», – сказал Терюшков.

    • В «Зените» 8 бразильцев.
    • Последним пришедшим стал опорник Ду Кейрос.
    • В феврале к клубу присоединится еще один бразилец – Педро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +358

      Рыло свина 2 часа назад

      петушков всегда кукарекает глупость, потом сольётся с темы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      saf05 2 часа назад

      Умом тронулись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2200

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      осталось понять: причём здесь Москва, если инкубатор зулусов в Питере?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Айболид > ScarlettOgusania 2 часа назад

      При том , что в тарасофке амстердамская "малина" .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      crtwindow 4 часа назад

      В Питере Бразильский цирк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4233

      raritet 4 часа назад

      Если игроки техничнее чем наши , то в чем проблема? Оренбург , Спартак , ЦСКА - многие клубы имеют легионеров , а почему вопросы именно по зенитовским бразильцам. Конечно, хотелось бы чтобы появлялись наши хорошие футболисты уровня достаточного для чемпионата. Но их и на одну команду приличную не найдется. Хотя , о чем это я? Рейтинг нашего футбола у всех перед глазами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      "Девять бразильцев в «Зените" - это прям по Агате Кристи !!! )))

      3
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      Рейтинг: +553

      НикКин 6 часов назад

      За то все орут нужен лимит а что толку от него один черт играют бразильцы лимит только на бумаги и для бедных клубов

      0
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      Рейтинг: +615

      klimovich 6 часов назад

      Это Газпром - мечты сбываются!

      6
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      Рейтинг: +14706

      playsh > klimovich 3 часа назад

      -Мечты сбываются всегда
      -Как только наплевать на цену

      1
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      Рейтинг: +643

      eugen-han 7 часов назад

      Без ЛОХа и жизнь плоха.
      Если европа была когда-то ,,личностью" в футбольном и финансовом плане, а Бразилия ,,хулиганом" в хорошем смысле, то приоритеты со временем поменялись и Россия стала ,, личностью, обманутой хулиганами(уже не в хорошем смысле)"=Л. О. Х.

      2
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