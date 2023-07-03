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  • Депутат Госдумы: «Девять бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб Бразилии?»

Депутат Госдумы: «Девять бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб Бразилии?»

3 июля 2023, 15:55
10

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о большом количестве бразильских легионеров в «Зените».

«Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве.

Если это так, то теперь осталось понять, 9 легионеров-бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», – сказал Терюшков.

  • В «Зените» 8 бразильцев.
  • Последним пришедшим стал опорник Ду Кейрос.
  • В феврале к клубу присоединится еще один бразилец – Педро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Терюшков Роман
Комментарии (10)
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eugen-han
1688389853
Без ЛОХа и жизнь плоха. Если европа была когда-то ,,личностью" в футбольном и финансовом плане, а Бразилия ,,хулиганом" в хорошем смысле, то приоритеты со временем поменялись и Россия стала ,, личностью, обманутой хулиганами(уже не в хорошем смысле)"=Л. О. Х.
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klimovich
1688393352
Это Газпром - мечты сбываются!
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НикКин
1688393469
За то все орут нужен лимит а что толку от него один черт играют бразильцы лимит только на бумаги и для бедных клубов
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Persona_non_Grata
1688395372
"Девять бразильцев в «Зените" - это прям по Агате Кристи !!! )))
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raritet
1688400644
Если игроки техничнее чем наши , то в чем проблема? Оренбург , Спартак , ЦСКА - многие клубы имеют легионеров , а почему вопросы именно по зенитовским бразильцам. Конечно, хотелось бы чтобы появлялись наши хорошие футболисты уровня достаточного для чемпионата. Но их и на одну команду приличную не найдется. Хотя , о чем это я? Рейтинг нашего футбола у всех перед глазами.
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crtwindow
1688401088
В Питере Бразильский цирк
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ScarlettOgusania
1688406896
осталось понять: причём здесь Москва, если инкубатор зулусов в Питере?)
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saf05
1688408141
Умом тронулись.
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Рыло свина
1688409443
петушков всегда кукарекает глупость, потом сольётся с темы.
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