Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о большом количестве бразильских легионеров в «Зените».

«Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве.

Если это так, то теперь осталось понять, 9 легионеров-бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», – сказал Терюшков.