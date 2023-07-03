Депутат Госдумы: «Девять бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб Бразилии?»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о большом количестве бразильских легионеров в «Зените».
«Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве.
Если это так, то теперь осталось понять, 9 легионеров-бразильцев в «Зените» – это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», – сказал Терюшков.
- В «Зените» 8 бразильцев.
- Последним пришедшим стал опорник Ду Кейрос.
- В феврале к клубу присоединится еще один бразилец – Педро.
Источник: «РБ Спорт»