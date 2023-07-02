Топ-10 игроков минувшего сезона по версии Marca

Испанское издание Marca составило рейтинг лучших футболистов минувшего евросезона. В составлении участвовали журналисты, бывшие игроки и тренеры, а также пользователи сайта газеты.

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

2. Лионель Месси («ПСЖ»).

3. Винисиус («Реал»).

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

6. Родри («Манчестер Сити»).

7. Антуан Гризманн («Атлетико»).

8. Виктор Осимхен («Наполи»).

9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», «Барселона»).

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»).