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  • Де Хеа женился на избраннице старше себя на 5 лет – в 1-й день после окончания контракта с «МЮ»

Де Хеа женился на избраннице старше себя на 5 лет – в 1-й день после окончания контракта с «МЮ»

1 июля 2023, 22:58
1

У вратаря Давида Де Хеа сегодня первый день без контракта. Накануне истекло соглашение с «Манчестер Юнайтед», дальнейшая судьба игрока неизвестна. Игрок провел на «Олд Траффорд» 11 лет.

1 июля Де Хеа женился на возлюбленной – испанской певице Эдурне Гарсии. Она старше 32-летнего Давида на пять лет. Они знакомы 13 лет.

Свадьбу посетил, в частности, бывший партнер Де Хеа по сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

  • В прошлом сезоне АПЛ Де Хеа получил «Золотую перчатку» – как лидер по количеству сухих матчей.
  • Не исключено, что этим летом «МЮ» подпишет новый контракт с Де Хеа.
  • Его покупал еще сэр Алекс Фергюсон.

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Источник: Sports.ru
Испания. Примера Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (1)
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Челнинец
1688280469
клевая)))
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