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    • Де Хеа женился на избраннице старше себя на 5 лет – в 1-й день после окончания контракта с «МЮ»

    Де Хеа женился на избраннице старше себя на 5 лет – в 1-й день после окончания контракта с «МЮ»

    У вратаря Давида Де Хеа сегодня первый день без контракта. Накануне истекло соглашение с «Манчестер Юнайтед», дальнейшая судьба игрока неизвестна. Игрок провел на «Олд Траффорд» 11 лет.

    1 июля Де Хеа женился на возлюбленной – испанской певице Эдурне Гарсии. Она старше 32-летнего Давида на пять лет. Они знакомы 13 лет.

    Свадьбу посетил, в частности, бывший партнер Де Хеа по сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

    • В прошлом сезоне АПЛ Де Хеа получил «Золотую перчатку» – как лидер по количеству сухих матчей.
    • Не исключено, что этим летом «МЮ» подпишет новый контракт с Де Хеа.
    • Его покупал еще сэр Алекс Фергюсон.

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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2023 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5005

      fakeid 3 часа назад

      красивая пара, и губы не утиные

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