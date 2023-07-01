Де Хеа женился на избраннице старше себя на 5 лет – в 1-й день после окончания контракта с «МЮ»

У вратаря Давида Де Хеа сегодня первый день без контракта. Накануне истекло соглашение с «Манчестер Юнайтед», дальнейшая судьба игрока неизвестна. Игрок провел на «Олд Траффорд» 11 лет.

1 июля Де Хеа женился на возлюбленной – испанской певице Эдурне Гарсии. Она старше 32-летнего Давида на пять лет. Они знакомы 13 лет.

Свадьбу посетил, в частности, бывший партнер Де Хеа по сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.