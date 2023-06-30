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    • Лапорта объяснил, почему Гюндоган решил перейти в «Барселону» из «Ман Сити»

    Лапорта объяснил, почему Гюндоган решил перейти в «Барселону» из «Ман Сити»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в каталонский клуб.

    «Он предпочeл перейти в престижный клуб – деньги «Манчестер Сити» отошли на второй план. Илкай очень успешно играл за «горожан».

    Хави вселил в него уверенность. Мы получили опытнейшего игрока. Он всегда мечтал выступать за большой клуб. К нам пришeл победитель Лиги чемпионов, игрок с богатым опытом», – заявил Лапорта.

    • Гюндоган перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
    • Он заключил контракт по схеме «2+1».
    • Сумма отступных в договоре футболиста – 400 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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