Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о попытках «Зенита» заполучить его несколько лет назад.
– Пытались переманить?
– Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».
– Это единоразовый отказ или было несколько попыток назвать?
– Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита».
Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой.
- 20-летний Денисов – уроженец Санкт‑Петербурга.
- В «Спартаке» он оказался в 2019 году.
- В прошедшем сезоне хавбек провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»