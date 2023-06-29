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  • Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

29 июня 2023, 10:52
4

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о попытках «Зенита» заполучить его несколько лет назад.

– Пытались переманить?

– Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

– Это единоразовый отказ или было несколько попыток назвать?

– Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита».

Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой.

  • 20-летний Денисов – уроженец Санкт‑Петербурга.
  • В «Спартаке» он оказался в 2019 году.
  • В прошедшем сезоне хавбек провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1688029433
Папа понимает что к чему - сегодня академию сменишь, а завтра в Зените и ориентацию поменяешь в этом голубином то окружении !!!)))
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erybov1965
1688030749
В Зените уже тогда понимали,что легче и дешевле купить,перекупить,переманить,обменять,уговорить.Ну вообщем, как в торговле.Это в настоящем футболе- надо воспитать,вырастить,научить,но так дольше и дороже.Футбол постепенно превращается в торговлю.Но самое плохое,что это уже почти у всех наших клубов.
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