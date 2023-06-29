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    • Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

    Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о попытках «Зенита» заполучить его несколько лет назад.

    – Пытались переманить?

    – Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

    – Это единоразовый отказ или было несколько попыток назвать?

    – Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита».

    Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой.

    • 20-летний Денисов – уроженец Санкт‑Петербурга.
    • В «Спартаке» он оказался в 2019 году.
    • В прошедшем сезоне хавбек провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +190

      erybov1965 27 минут назад

      В Зените уже тогда понимали,что легче и дешевле купить,перекупить,переманить,обменять,уговорить.Ну вообщем, как в торговле.Это в настоящем футболе- надо воспитать,вырастить,научить,но так дольше и дороже.Футбол постепенно превращается в торговлю.Но самое плохое,что это уже почти у всех наших клубов.

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      Рейтинг: +23027

      Persona_non_Grata 49 минут назад

      Папа понимает что к чему - сегодня академию сменишь, а завтра в Зените и ориентацию поменяешь в этом голубином то окружении !!!)))

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      Рейтинг: +14684

      playsh > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Папа провидец,однако.

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