Спартаковец Денисов: «Мне предлагали перейти в академию «Зенита», но отец сразу отказался»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о попытках «Зенита» заполучить его несколько лет назад.

– Пытались переманить?

– Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

– Это единоразовый отказ или было несколько попыток назвать?

– Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита».

Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой.