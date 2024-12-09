Эмоциональное заявление Денисова по случаю 100 игр за «Спартак»

Латераль «Спартака» Даниил Денисов опубликовал пост после преодоления отметки в 100 матчей за клуб.
«Горжусь, что сыграл 100 игр за «Спартак»!
От дебюта при Руе Витории на одну минуту до стабильного места в стартовом составе прошло всего три года.
Многое уже для меня в клубе случилось, но уверен, что главное – впереди.
Хотя вообще-то матчей уже 102, во вторую сотню врываюсь уверенно», – написал Денисов.
- Игрок дебютировал в 2021 году.
- Денисов – уроженец Санкт-Петербурга.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
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