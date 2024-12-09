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    • Эмоциональное заявление Денисова по случаю 100 игр за «Спартак»

    Эмоциональное заявление Денисова по случаю 100 игр за «Спартак»

    Латераль «Спартака» Даниил Денисов опубликовал пост после преодоления отметки в 100 матчей за клуб.

    «Горжусь, что сыграл 100 игр за «Спартак»!

    От дебюта при Руе Витории на одну минуту до стабильного места в стартовом составе прошло всего три года.

    Многое уже для меня в клубе случилось, но уверен, что главное – впереди.

    Хотя вообще-то матчей уже 102, во вторую сотню врываюсь уверенно», – написал Денисов.

    • Игрок дебютировал в 2021 году.
    • Денисов – уроженец Санкт-Петербурга.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Даниила Денисова

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    09.12.2024 20:29
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    Комментарии (6)
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    Тинез Розоп
    1733766038
    А где статистика косяков за 100 игр?…
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    ...уефан
    1733768190
    ...если хочешь, что бы и дальше играм в Спартаке счёт шёл, завязывай с ошибками...
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    oyabun
    1733773558
    Дружище, это пока не нашли никого на твое место, радуйся. Но постоянные пуляния мяча просто куда то вперёд.. Самое слабое звено в команде.
    Ответить
    FWSPM
    1733778878
    Когда закончится это недоразумение в спартаке?
    Ответить
    Foxitkuban
    1733809225
    Крайне "Эмоциональное заявление". Зашкаливают! Аж давление поднялось.
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    zigbert
    1733820474
    В желании играть у него нет равных но все таки Даниил надо работать над собой.
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