Эмоциональное заявление Денисова по случаю 100 игр за «Спартак»

Латераль «Спартака» Даниил Денисов опубликовал пост после преодоления отметки в 100 матчей за клуб.

«Горжусь, что сыграл 100 игр за «Спартак»!

От дебюта при Руе Витории на одну минуту до стабильного места в стартовом составе прошло всего три года.

Многое уже для меня в клубе случилось, но уверен, что главное – впереди.

Хотя вообще-то матчей уже 102, во вторую сотню врываюсь уверенно», – написал Денисов.

Игрок дебютировал в 2021 году.

Денисов – уроженец Санкт-Петербурга.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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