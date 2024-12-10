Денисов: «Спартак» играет от себя, о сопернике даже особо не думаем»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о настроении команды.

– Этой осенью в РПЛ вы провели 17 из 18 матчей, пропустили лишь одну игру из-за дисквалификации. Довольны этим отрезком?

– Доволен тем, как команда играет в обороне, и считаю, что мы прибавили в этом компоненте, и рад, что мы прибавили в понимании соперника и просто играем от себя. Это дает нам громадное преимущество. Мы даже особо не думаем, что соперник будет делать. Мы просто знаем, что будем делать мы.

– Когда точка отсчета того, когда вы начали играть от себя?

– Матч с «Краснодаром» в Москве, где мы играли не в свой футбол и результат (0:3) был закономерен.

– После этой игры вы поняли, что нужно перестраиваться.

– Наоборот: надо не перестраиваться, а придерживаться своей игры.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

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