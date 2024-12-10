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    • Денисов: «Спартак» играет от себя, о сопернике даже особо не думаем»

    Денисов: «Спартак» играет от себя, о сопернике даже особо не думаем»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о настроении команды.

    – Этой осенью в РПЛ вы провели 17 из 18 матчей, пропустили лишь одну игру из-за дисквалификации. Довольны этим отрезком?

    – Доволен тем, как команда играет в обороне, и считаю, что мы прибавили в этом компоненте, и рад, что мы прибавили в понимании соперника и просто играем от себя. Это дает нам громадное преимущество. Мы даже особо не думаем, что соперник будет делать. Мы просто знаем, что будем делать мы.

    – Когда точка отсчета того, когда вы начали играть от себя?

    – Матч с «Краснодаром» в Москве, где мы играли не в свой футбол и результат (0:3) был закономерен.

    – После этой игры вы поняли, что нужно перестраиваться.

    – Наоборот: надо не перестраиваться, а придерживаться своей игры.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 09:47
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