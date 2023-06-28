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    • «Зенит» покупает Коваленко и талантливого бразильца, Ковачич перешел в «Ман Сити» и другие новости

    «Зенит» покупает Коваленко и талантливого бразильца, Ковачич перешел в «Ман Сити» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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