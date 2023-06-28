«Зенит» покупает Коваленко и талантливого бразильца, Ковачич перешел в «Ман Сити» и другие новости

Коваленко прошел медосмотр для «Зенита»: известны условия контракта.

«Ман Сити» объявил о переходе Ковачича из «Челси».

Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду.

Абаскаль заблокировал трансфер Зиньковского в «Локомотив» из-за Промеса и Мозеса.

Защитник «Эспаньола» отказал «Динамо»: он готов перейти в другой клуб РПЛ.

Зиньковский рассказал, как отреагировал на интерес от «Локомотива».

Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются приезжать на турнир в Россию.

«Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс».

«Ман Сити» предложил 90 миллионов за игрока сборной Англии.

В «Ростове» определились с будущим Норманна.