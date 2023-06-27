Защитник «Эспаньола» отказал «Динамо»: он готов перейти в другой клуб РПЛ

Центральный защитник «Эспаньола» Сесар Монтес не захотел переходить в «Динамо».

Московский клуб сделал игроку предложение, но получил отказ. Речь шла о контракте с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Приоритет 26-летнего мексиканца – Англия. Из РПЛ он готов вести переговоры только с «Зенитом».

Также футболистом интересуются клубы из Испании и Турции.