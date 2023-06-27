Защитник «Эспаньола» отказал «Динамо»: он готов перейти в другой клуб РПЛ

Центральный защитник «Эспаньола» Сесар Монтес не захотел переходить в «Динамо».
Московский клуб сделал игроку предложение, но получил отказ. Речь шла о контракте с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Приоритет 26-летнего мексиканца – Англия. Из РПЛ он готов вести переговоры только с «Зенитом».
Также футболистом интересуются клубы из Испании и Турции.
- «Динамо» пыталось купить Монтеса прошлым летом, когда он еще выступал за «Монтеррей».
- «Эспаньол» вылетел из Примеры по итогам сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость центрбека – 8 миллионов евро.
Источник: Legalbet