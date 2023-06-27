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    • Защитник «Эспаньола» отказал «Динамо»: он готов перейти в другой клуб РПЛ

    Защитник «Эспаньола» отказал «Динамо»: он готов перейти в другой клуб РПЛ

    Центральный защитник «Эспаньола» Сесар Монтес не захотел переходить в «Динамо».

    Московский клуб сделал игроку предложение, но получил отказ. Речь шла о контракте с зарплатой 2 миллиона евро в год.

    Приоритет 26-летнего мексиканца – Англия. Из РПЛ он готов вести переговоры только с «Зенитом».

    Также футболистом интересуются клубы из Испании и Турции.

    • «Динамо» пыталось купить Монтеса прошлым летом, когда он еще выступал за «Монтеррей».
    • «Эспаньол» вылетел из Примеры по итогам сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость центрбека – 8 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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