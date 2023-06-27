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    • Зиньковский рассказал, как отреагировал на интерес от «Локомотива»

    Зиньковский рассказал, как отреагировал на интерес от «Локомотива»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость об интересе со стороны «Локомотива».

    «Со мной вообще никто не связывался. Я видел новости – на этом всe. Мне ничего не говорили: ни мой агент, ни мои люди, которые занимаются переходами. Сам я ничего не спрашивал и спокойно отдыхал: я никого не трогал и меня не трогали.

    Какая была реакция от этих новостей? Стандартная. Новости всегда появляются. Такое бывает», – сказал Зиньковский.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • Хавбек дебютировал за национальную сборную в марте 2023-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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