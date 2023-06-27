Зиньковский рассказал, как отреагировал на интерес от «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость об интересе со стороны «Локомотива».

«Со мной вообще никто не связывался. Я видел новости – на этом всe. Мне ничего не говорили: ни мой агент, ни мои люди, которые занимаются переходами. Сам я ничего не спрашивал и спокойно отдыхал: я никого не трогал и меня не трогали.

Какая была реакция от этих новостей? Стандартная. Новости всегда появляются. Такое бывает», – сказал Зиньковский.