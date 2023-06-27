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    • Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются приезжать на турнир в Россию

    Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются приезжать на турнир в Россию

    Легионеры «Фенербахче» возмущены решением клуба отправиться в Россию на предсезонный турнир, сообщает Fotospor.

    Новичок «Фенербахче» Эдин Джеко и другие легионеры клуба отказываются ехать в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире и внутри России.

    Ранее Джеко активно выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины против России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20697

      Cleaner 1 час назад

      Фенербахче, оставьте тех, кто не поедет, без зарплаты за этот месяц. Такие выходки нужно гасить в самом начале, иначе эти звездуны-новички НА ШЕЮ руководству клуба сядут.

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