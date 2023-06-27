Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются приезжать на турнир в Россию

Легионеры «Фенербахче» возмущены решением клуба отправиться в Россию на предсезонный турнир, сообщает Fotospor.

Новичок «Фенербахче» Эдин Джеко и другие легионеры клуба отказываются ехать в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире и внутри России.

Ранее Джеко активно выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины против России.