Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются приезжать на турнир в Россию

Легионеры «Фенербахче» возмущены решением клуба отправиться в Россию на предсезонный турнир, сообщает Fotospor.
Новичок «Фенербахче» Эдин Джеко и другие легионеры клуба отказываются ехать в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире и внутри России.
Ранее Джеко активно выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины против России.
- В турнире в Петербурге примет участие «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».
- Матчи пройдут с 1 по 15 июля.
Источник: «Чемпионат»