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    • Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду

    Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду

    Эммануэль Макрон рассказал, какой футболист ему больше нравится – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    «Я предпочитаю Роналду», – ответил президент Франции на вопрос во время общения с людьми.

    • 38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср», 36-летний Месси перешел в «Интер Майами».
    • До переезда в МЛС аргентинец два сезона провел в «ПСЖ».
    • В декабре Лео выиграл ЧМ-2022, победив в финале Францию.

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    Источник: Sportskeeda

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Виталий Малашенко 9 минут назад

      Роналду-умница!Король лиги чемпионов!Трижды выиграл лигу чемпионов!Такое никому не поддалось! Лучший бомбардир лиги чемпионов!Первый ,кто выиграл Лигу Наций.Лучший бомбардир сборной Португалии.Лучший игрок,который забивает через себя и играет головой.Он -король хет-триков,и вообще суперчеловек!И это я говорю-Виталий Малашенко.Гомель, Республика Беларусь.

      0
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      Рейтинг: +11

      Alexsaccount 55 минут назад

      Конечно если Месси выиграл с Аргентиной Францию в финале чм))))))))))))) я бы тоже сказал бы Роналду ну что же поделать;)

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      Рейтинг: +51

      Спартак_не_умеет_играть 2 часа назад

      Уверен, макарон устроил бы тройничёк!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +40084

      Project Бабангида 2 часа назад

      далее по списку. Юнберг, Де Зеув, Вальбуина....ну и кто нибудь из Гомесов

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