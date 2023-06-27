Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду

Роналду-умница!Король лиги чемпионов!Трижды выиграл лигу чемпионов!Такое никому не поддалось! Лучший бомбардир лиги чемпионов!Первый ,кто выиграл Лигу Наций.Лучший бомбардир сборной Португалии.Лучший игрок,который забивает через себя и играет головой.Он -король хет-триков,и вообще суперчеловек!И это я говорю-Виталий Малашенко.Гомель, Республика Беларусь.
Эммануэль Макрон рассказал, какой футболист ему больше нравится – Криштиану Роналду или Лионель Месси.
«Я предпочитаю Роналду», – ответил президент Франции на вопрос во время общения с людьми.
- 38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср», 36-летний Месси перешел в «Интер Майами».
- До переезда в МЛС аргентинец два сезона провел в «ПСЖ».
- В декабре Лео выиграл ЧМ-2022, победив в финале Францию.