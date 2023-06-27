Коваленко прошел медосмотр для «Зенита»: известны условия контракта

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Зенит».
«Сегодня 19-летний Коваленко прошел медицинское обследование перед переходом в «Зенит».
По моей информации, Саша заключит контракт с «Зенитом» на пять лет. Подписание случится на днях», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.
- Изначально 19-летний футболист выбирал между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не захотел продавать его в «Локо» и договорился в «Зенитом».
- Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова