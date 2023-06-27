Коваленко прошел медосмотр для «Зенита»: известны условия контракта

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Зенит».

«Сегодня 19-летний Коваленко прошел медицинское обследование перед переходом в «Зенит».

По моей информации, Саша заключит контракт с «Зенитом» на пять лет. Подписание случится на днях», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.