Коваленко сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом»

Уже более двух месяцев известно об интересе топ-клубов РПЛ к полузащитнику Александру Коваленко.
По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».
С высокой долей вероятности он перейдет в петербургский клуб.
- Права на Коваленко принадлежат «Сочи».
- Прошедший сезон он провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 2,8 млн евро.
- Сообщалось о желании «Севильи» подписать российского хавбека.
Источник: «РБ Спорт»