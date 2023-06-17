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    • Коваленко сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом»

    Коваленко сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом»

    Уже более двух месяцев известно об интересе топ-клубов РПЛ к полузащитнику Александру Коваленко.

    По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».

    С высокой долей вероятности он перейдет в петербургский клуб.

    • Права на Коваленко принадлежат «Сочи».
    • Прошедший сезон он провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,8 млн евро.
    • Сообщалось о желании «Севильи» подписать российского хавбека.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12736

      Вомбат 11 минут назад

      Зениту не нужен полузащитник такого уровня, в главной команде он сгниет. А Зенит-2 вот-вот потеряет профессиональый статус, вылетев из второй лиги.

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      Рейтинг: +2506

      моэм 42 минуты назад

      В заголовке автор пишет "выбор сделал" в статье пишет что не сделал ....да здравствуют дебилы !!....ждать от этих информации "левоногий " это вингер или "правоногий " и обоснований почему 19 летний обязательно пойдёт в Зенит гробить карьеру ждать и вовсе не приходится .

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      Рейтинг: +18533

      paracetamol 43 минуты назад

      Да нахр он нужен, я бы не брал, своих пацанов куда лучше некуда девать!

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      Рейтинг: +1242

      SLADE2019 > paracetamol 31 минуту назад

      Откуда у вас несчастных столько, что девать некуда. Не смеши, ради Бога.

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