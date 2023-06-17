Коваленко сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом»

Уже более двух месяцев известно об интересе топ-клубов РПЛ к полузащитнику Александру Коваленко.

По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист сделал выбор между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».

С высокой долей вероятности он перейдет в петербургский клуб.