Коваленко перейдет в «Зенит» по желанию Ротенберга

На решение о будущем полузащитника Александра Коваленко повлиял владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Бизнесмен не захотел продавать игрока «Локомотиву», поэтому он перейдет в «Зенит».

Оба клуба были готовы выплатить 200 миллионов рублей отступных, но Ротенберг лишил 19-летнего хавбека права выбора.