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    Коваленко перейдет в «Зенит» по желанию Ротенберга

    На решение о будущем полузащитника Александра Коваленко повлиял владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

    Бизнесмен не захотел продавать игрока «Локомотиву», поэтому он перейдет в «Зенит».

    Оба клуба были готовы выплатить 200 миллионов рублей отступных, но Ротенберг лишил 19-летнего хавбека права выбора.

    • Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.
    • Сообщалось о желании «Севильи» подписать россиянина. Также на него претендовало «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +524

      НикКин 1 час назад

      Еще одни решил на скамейке поиграть за то на карточку зп поступает ))))

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      Рейтинг: +1246

      SLADE2019 2 часа назад

      Не думаю, что это правда. Скорее всего, игрок сам решил играть в Зените. Будет у него там игровое время, не будет - это второй вопрос, а шансом надо воспользоваться. С другой стороны, в Локо симпатичный коллектив подбирается.

      0
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      Рейтинг: +12737

      Вомбат 2 часа назад

      Кузяева он не заменит, да и вообще игрок такого уровня не имеет шансов выйти в основе Зенита. Если, конечно, не будет массового отъезда легионеров.

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      Рейтинг: +3699

      acor94 2 часа назад

      Уходит Кузяев, возможно Вендель. Так что почти под основу парня берут.

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      Рейтинг: +222

      Александр.Т. 2 часа назад

      Фарм клуб, в Локо хоть какие-то шансы были бы поиграть в матчах а тут плотно на скамью

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      Рейтинг: +3699

      acor94 > Александр.Т. 2 часа назад

      Какие шансы то? там Карпукас, Баринов и Миранчук. Кого из них он вытеснит?

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      Рейтинг: +14591

      Skull_Boy 3 часа назад

      Что сказать нереальный долбае_6

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