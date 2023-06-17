Коваленко перейдет в «Зенит» по желанию Ротенберга

На решение о будущем полузащитника Александра Коваленко повлиял владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
Бизнесмен не захотел продавать игрока «Локомотиву», поэтому он перейдет в «Зенит».
Оба клуба были готовы выплатить 200 миллионов рублей отступных, но Ротенберг лишил 19-летнего хавбека права выбора.
- Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.
- Сообщалось о желании «Севильи» подписать россиянина. Также на него претендовало «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»