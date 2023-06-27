«Ман Сити» предложил 90 миллионов за игрока сборной Англии

«Манчестер Сити» сделал первое официальное предложение «Вест Хэму» по трансферу Деклана Райса.
По информации The Athletic, клуб из Манчестера предложил за игрока 80 миллионов фунтов и еще 10 миллионов в качестве бонусов.
Третье предложение по Райсу собирается сделать «Арсенал». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение лондонцев в размере 90 миллионов фунтов (75+15)
- Райс в прошедшем сезоне забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
- Он регулярно вызывается в сборную Англии.
- На Райса также претендует «Бавария» и «МЮ».
Источник: The Athletic