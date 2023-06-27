Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ман Сити» предложил 90 миллионов за игрока сборной Англии

    «Манчестер Сити» сделал первое официальное предложение «Вест Хэму» по трансферу Деклана Райса.

    По информации The Athletic, клуб из Манчестера предложил за игрока 80 миллионов фунтов и еще 10 миллионов в качестве бонусов.

    Третье предложение по Райсу собирается сделать «Арсенал». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение лондонцев в размере 90 миллионов фунтов (75+15)

    • Райс в прошедшем сезоне забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
    • Он регулярно вызывается в сборную Англии.
    • На Райса также претендует «Бавария» и «МЮ».

    Новости по теме
    «Бавария» нашла в «Манчестер Сити» альтернативу Райсу
    «МЮ» готов отдать за игрока сборной Англии Магуайра и Мактоминея с доплатой 1
    «Вест Хэм» ответил на 90-миллионное предложение «Арсенала» по Райсу 3
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 