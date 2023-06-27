«Марсель» хочет подписать Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.
25-летний футболист заинтересовал «Марсель». В клубе считают, что российский форвард отлично впишется в игровую систему нового тренера Марселино Гарсии Тораля.
Потенциальной сделке, возможно, посодействует связь между агентом игрока Кристианом Эмиле и президентом «Марселя» Пабло Лонгорией. Они работают в одной компании.
- В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
- На него также претендует «Галатасарай».
- Федор уже имеет опыт выступлений в Европе – за швейцарский «Базель».
Источник: LePetitOM