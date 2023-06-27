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    «Марсель» хочет подписать Чалова

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.

    25-летний футболист заинтересовал «Марсель». В клубе считают, что российский форвард отлично впишется в игровую систему нового тренера Марселино Гарсии Тораля.

    Потенциальной сделке, возможно, посодействует связь между агентом игрока Кристианом Эмиле и президентом «Марселя» Пабло Лонгорией. Они работают в одной компании.

    • В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
    • На него также претендует «Галатасарай».
    • Федор уже имеет опыт выступлений в Европе – за швейцарский «Базель».

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    Источник: LePetitOM

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