«Мы же не враги»: Федотов – об отношении к Абаскалю

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил, как он относится к Гильермо Абаскалю из «Спартака».
– Как относитесь к Абаскалю теперь?
– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду.
Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано.
Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.
– Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?
– Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на 2-м месте, «Спартак» – на 3-м.
- В октябре между Федотовым и Абаскалем произошел конфликт во время дерби, завершившимся ничьей 2:2.
- Российский тренер тогда назвал испанского коллегу «клоуном». КДК впоследствии наказал обоих дисквалификацией.
Источник: «Спорт-Экспресс»