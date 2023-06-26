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    «Мы же не враги»: Федотов – об отношении к Абаскалю

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил, как он относится к Гильермо Абаскалю из «Спартака».

    – Как относитесь к Абаскалю теперь?

    – Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду.

    Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано.

    Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.

    – Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?

    – Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ на 2-м месте, «Спартак» – на 3-м.
    • В октябре между Федотовым и Абаскалем произошел конфликт во время дерби, завершившимся ничьей 2:2.
    • Российский тренер тогда назвал испанского коллегу «клоуном». КДК впоследствии наказал обоих дисквалификацией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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