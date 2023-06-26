«Мы же не враги»: Федотов – об отношении к Абаскалю

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил, как он относится к Гильермо Абаскалю из «Спартака».

– Как относитесь к Абаскалю теперь?

– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду.

Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано.

Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.

– Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?

– Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было.