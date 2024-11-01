Федотов ответил на вопросы об игре ЦСКА при Николиче

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о выступлениях команды под руководством Марко Николича.

– Как вам ЦСКА при Николиче?

– Зачем мне это?..

– Кажется, ЦСКА не намного лучше, чем при вас.

– Мы не говорим, лучше или хуже. Мы должны понимать, как сделать лучше ЦСКА.

– У Николича получается сделать ЦСКА лучше?

– Спросите Николича. Или у руководства клуба.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ 6-й.

Летом нынешнего года ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с 58-летним специалистом. Его место занял 45-летний серб Марко Николич.

ЦСКА сейчас занимает 5-е место с 24 очками после 13 туров.

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