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    Федотов ответил на вопросы об игре ЦСКА при Николиче

    Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о выступлениях команды под руководством Марко Николича.

    – Как вам ЦСКА при Николиче?

    – Зачем мне это?..

    – Кажется, ЦСКА не намного лучше, чем при вас.

    – Мы не говорим, лучше или хуже. Мы должны понимать, как сделать лучше ЦСКА.

    – У Николича получается сделать ЦСКА лучше?

    – Спросите Николича. Или у руководства клуба.

    • Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ 6-й.
    • Летом нынешнего года ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с 58-летним специалистом. Его место занял 45-летний серб Марко Николич.
    • ЦСКА сейчас занимает 5-е место с 24 очками после 13 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2024 11:17
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1730449894
    НАшли кого спрашивать.Ему деньги надо выбить с Женьки,а болтуны о какой-то странной игре-футболе.
    Ответить
    111ax
    1730450351
    реально, зачем такое спрашивать, какой-то явно провокационный вопрос с целью вывести на эмоции. "журналист", его задавший, это не журналист, а писака для желтухи
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    Питерский князь
    1730451119
    Федотов сотворил ошибку, когда ушёл из Сочи.
    Ответить
    Борис34684
    1730452747
    Смысл всего этого действа.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1730463434
    Глупый вопрос недалёкого человека. Сравнивать пока нечего. "
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