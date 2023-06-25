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    Мостовой назвал самую сложную группу Fonbet Кубка России

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результаты жеребьевки группового этапа Fonbet Кубка России.

    «Я бы не стал делать акцент на группах, потому что формат Кубка подразумевает, что большой роли это не играет. Можно выйти с третьего места и выиграть Кубок России. Но самая сложная группа та, где играют «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН», – сказал Мостовой.

    • Групповой этап стартует в августе-сентябре.
    • Действующий победитель – ЦСКА.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1236

      ВасяК 20 минут назад

      Чего там говорить, видно же!!!

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