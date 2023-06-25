Мостовой назвал самую сложную группу Fonbet Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результаты жеребьевки группового этапа Fonbet Кубка России.

«Я бы не стал делать акцент на группах, потому что формат Кубка подразумевает, что большой роли это не играет. Можно выйти с третьего места и выиграть Кубок России. Но самая сложная группа та, где играют «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН», – сказал Мостовой.