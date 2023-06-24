Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

Состоялась жеребьевка группового этапа Fonbet Кубка России. В нем поучаствуют клубы РПЛ.
Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».
Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».
Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».
Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
Команды сыграют в два круга. Первые два места групп выступят в плей-офф Пути РПЛ. Третьи места отправятся в Путь регионов. Четвертые места завершат борьбу за трофей.
Скриншот эфира «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»