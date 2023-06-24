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    • Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

    Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

    Состоялась жеребьевка группового этапа Fonbet Кубка России. В нем поучаствуют клубы РПЛ.

    Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

    Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

    Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

    Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

    Команды сыграют в два круга. Первые два места групп выступят в плей-офф Пути РПЛ. Третьи места отправятся в Путь регионов. Четвертые места завершат борьбу за трофей.

    Скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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