Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

Состоялась жеребьевка группового этапа Fonbet Кубка России. В нем поучаствуют клубы РПЛ.

Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Команды сыграют в два круга. Первые два места групп выступят в плей-офф Пути РПЛ. Третьи места отправятся в Путь регионов. Четвертые места завершат борьбу за трофей.

Скриншот эфира «Матч ТВ»