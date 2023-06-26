Агент Малкома отреагировал на слухи о возможном переходе в «Фенербахче»

Гильерме Миранда, агент вингера «Зенита» Малкома, рассказал, действительно ли игрок заинтересовал «Фенербахче».

Сообщалось, что турецкий клуб хочет подписать этим летом Вендела и Малкома.

«Фенербахче» интересуется помимо Вендела Малколмом? Это не правда», – заявил агент.