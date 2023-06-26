Агент Малкома отреагировал на слухи о возможном переходе в «Фенербахче»

Гильерме Миранда, агент вингера «Зенита» Малкома, рассказал, действительно ли игрок заинтересовал «Фенербахче».
Сообщалось, что турецкий клуб хочет подписать этим летом Вендела и Малкома.
«Фенербахче» интересуется помимо Вендела Малколмом? Это не правда», – заявил агент.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: Metaratings