«Фенербахче» хочет подписать двух самых дорогих игроков «Зенита»

Полузащитники «Зенита» Вендел и Малком могут перейти в «Фенербахче».=====
ПиZ.дец Зениту
Полузащитники «Зенита» Вендел и Малком могут перейти в «Фенербахче».
По информации Sporx, турецкий клуб обратился в «Зенит» с целью возможной аренды Вендела с правом выкупа за 17,5 миллиона евро. Клуб из Петербурга готов пойти на это из-за нежелания игрока возвращаться в Россию.
«Фенербахче» также может рассмотреть трансфер Малкома.
- Малком оценивается в 30 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Вендела – 24 миллиона евро.
- Это самые дорогие игроки «Зенита».