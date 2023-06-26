«Фенербахче» хочет подписать двух самых дорогих игроков «Зенита»

Полузащитники «Зенита» Вендел и Малком могут перейти в «Фенербахче».

По информации Sporx, турецкий клуб обратился в «Зенит» с целью возможной аренды Вендела с правом выкупа за 17,5 миллиона евро. Клуб из Петербурга готов пойти на это из-за нежелания игрока возвращаться в Россию.

«Фенербахче» также может рассмотреть трансфер Малкома.