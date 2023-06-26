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    • «Фенербахче» хочет подписать двух самых дорогих игроков «Зенита»

    «Фенербахче» хочет подписать двух самых дорогих игроков «Зенита»

    Полузащитники «Зенита» Вендел и Малком могут перейти в «Фенербахче».

    По информации Sporx, турецкий клуб обратился в «Зенит» с целью возможной аренды Вендела с правом выкупа за 17,5 миллиона евро. Клуб из Петербурга готов пойти на это из-за нежелания игрока возвращаться в Россию.

    «Фенербахче» также может рассмотреть трансфер Малкома.

    • Малком оценивается в 30 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Вендела – 24 миллиона евро.
    • Это самые дорогие игроки «Зенита».

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    Источник: Sporx

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      vaisboston 5 минут назад

      Полузащитники «Зенита» Вендел и Малком могут перейти в «Фенербахче».=====
      ПиZ.дец Зениту

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