«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

Операторы во время трансляции ночного матча МЛС «Филадельфия» – «Интер» (4:1) обратили внимание на молодого человека, который приехал на игру издалека, чтобы увидеть нападающего Лионеля Месси.
«Я проехал 1200 миль [1930 километров], чтобы увидеть GOAT [лучшего игрока в истории] футбола», – было написано на баннере болельщика.
По всей видимости, парень хотел увидеть дебют Месси, но не знал, что он состоится не раньше второй половины июля – когда у игрока закончится отпуск.
В сети много комментариев, высмеивающих поступок фаната:
- «Он заслужил выглядеть клоуном»;
- «Приятного путешествия обратно!»;
- «Что за идиот?»;
- «Вообще-то Месси у него за спиной».
«Интер» подписал Месси в мае как свободного агента.
Фото: XinHua/Global Look Press
Источник: «Бомбардир»