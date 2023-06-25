«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

Операторы во время трансляции ночного матча МЛС «Филадельфия» – «Интер» (4:1) обратили внимание на молодого человека, который приехал на игру издалека, чтобы увидеть нападающего Лионеля Месси.

«Я проехал 1200 миль [1930 километров], чтобы увидеть GOAT [лучшего игрока в истории] футбола», – было написано на баннере болельщика.

По всей видимости, парень хотел увидеть дебют Месси, но не знал, что он состоится не раньше второй половины июля – когда у игрока закончится отпуск.

В сети много комментариев, высмеивающих поступок фаната:

«Он заслужил выглядеть клоуном»;

«Приятного путешествия обратно!»;

«Что за идиот?»;

«Вообще-то Месси у него за спиной».

«Интер» подписал Месси в мае как свободного агента.

Фото: XinHua/Global Look Press