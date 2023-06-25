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    • «Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

    «Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

    Операторы во время трансляции ночного матча МЛС «Филадельфия» – «Интер» (4:1) обратили внимание на молодого человека, который приехал на игру издалека, чтобы увидеть нападающего Лионеля Месси.

    «Я проехал 1200 миль [1930 километров], чтобы увидеть GOAT [лучшего игрока в истории] футбола», – было написано на баннере болельщика.

    По всей видимости, парень хотел увидеть дебют Месси, но не знал, что он состоится не раньше второй половины июля – когда у игрока закончится отпуск.

    В сети много комментариев, высмеивающих поступок фаната:

    • «Он заслужил выглядеть клоуном»;
    • «Приятного путешествия обратно!»;
    • «Что за идиот?»;
    • «Вообще-то Месси у него за спиной».

    «Интер» подписал Месси в мае как свободного агента.

    Фото: XinHua/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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