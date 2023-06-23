Глушаков заявил, что может перейти в «Балтику»: его пригласил Игнашевич

Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что может продолжить карьеру в «Балтике».

– Говорят, что Сергей Игнашевич пригласил тебя в «Балтику».

– Мы иногда собираемся в «Лужниках», бегаем тут с ветеранами и легендами российского футбола. Приехал Игнашевич, мы поговорили. Он спросил про мое будущее, но особого разговора не было. Хочешь – не хочешь, и на этом все. Они только собираются на сборы.

– Тебе было бы интересно поиграть в «Балтике»?

– Можно и там, конечно. Но пока надо разобраться с мыслями. Был в отпуске, съездил к маме на родину, помог ей. Потом ко мне приехали. Есть и какие-то домашние хлопоты.

Меня не было дома три с половиной месяца – накопились дела, надо все разгрести и с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь: ох и ах! Выиграть что-то и завершить карьеру.