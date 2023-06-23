Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Глушаков заявил, что может перейти в «Балтику»: его пригласил Игнашевич

    Глушаков заявил, что может перейти в «Балтику»: его пригласил Игнашевич

    Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что может продолжить карьеру в «Балтике».

    – Говорят, что Сергей Игнашевич пригласил тебя в «Балтику».

    – Мы иногда собираемся в «Лужниках», бегаем тут с ветеранами и легендами российского футбола. Приехал Игнашевич, мы поговорили. Он спросил про мое будущее, но особого разговора не было. Хочешь – не хочешь, и на этом все. Они только собираются на сборы.

    – Тебе было бы интересно поиграть в «Балтике»?

    – Можно и там, конечно. Но пока надо разобраться с мыслями. Был в отпуске, съездил к маме на родину, помог ей. Потом ко мне приехали. Есть и какие-то домашние хлопоты.

    Меня не было дома три с половиной месяца – накопились дела, надо все разгрести и с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь: ох и ах! Выиграть что-то и завершить карьеру.

    • «Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет.
    • 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» по окончании сезона.
    • Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.

    Новости по теме
    Глушаков: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок» 1
    Глушаков: «Могу возглавить «Спартак» – хуже не будет» 12
    Глушаков – о «Пари НН»: «В баньку пару раз собрал правильно, и команда заиграла»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 