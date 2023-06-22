Геркус предположил, когда российские команды вернут в турниры УЕФА

В настоящее время надо думать не о том, когда вернут наши клубы в еврокубки,а как построить конкурентоспособный клуб,который сможет,хотя бы выходить из группы пока.Вроде бы и деньги есть,а результата нет.
Илья Геркус порассуждал о перспективах возвращения команд из России в международные соревнования.
«Ждут ли нас в УЕФА? В моем понимании – нет. Два года нас точно не пустят. Что будет через три и больше – никто не знает.
Сейчас разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов? Ну серьезно. Вы хоть раз слышали комментарии о том, что им очень плохо и турнир неполноценен из-за отсутствия российских команд?
Мы не настолько критичные члены соревнований, чтобы они без нас чувствовали себя неполноценными, поэтому я бы сильно не надеялся, участие в еврокубках нужно больше нам, чем им.
Им это не критично, как мне кажется, а значит нет причин с их стороны форсировать события», – сказал Геркус.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.