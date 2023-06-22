Геркус предположил, когда российские команды вернут в турниры УЕФА

Илья Геркус порассуждал о перспективах возвращения команд из России в международные соревнования.

«Ждут ли нас в УЕФА? В моем понимании – нет. Два года нас точно не пустят. Что будет через три и больше – никто не знает.

Сейчас разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов? Ну серьезно. Вы хоть раз слышали комментарии о том, что им очень плохо и турнир неполноценен из-за отсутствия российских команд?

Мы не настолько критичные члены соревнований, чтобы они без нас чувствовали себя неполноценными, поэтому я бы сильно не надеялся, участие в еврокубках нужно больше нам, чем им.

Им это не критично, как мне кажется, а значит нет причин с их стороны форсировать события», – сказал Геркус.