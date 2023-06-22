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    • Геркус предположил, когда российские команды вернут в турниры УЕФА

    Геркус предположил, когда российские команды вернут в турниры УЕФА

    Илья Геркус порассуждал о перспективах возвращения команд из России в международные соревнования.

    «Ждут ли нас в УЕФА? В моем понимании – нет. Два года нас точно не пустят. Что будет через три и больше – никто не знает.

    Сейчас разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов? Ну серьезно. Вы хоть раз слышали комментарии о том, что им очень плохо и турнир неполноценен из-за отсутствия российских команд?

    Мы не настолько критичные члены соревнований, чтобы они без нас чувствовали себя неполноценными, поэтому я бы сильно не надеялся, участие в еврокубках нужно больше нам, чем им.

    Им это не критично, как мне кажется, а значит нет причин с их стороны форсировать события», – сказал Геркус.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +171

      erybov1965 1 час назад

      В настоящее время надо думать не о том, когда вернут наши клубы в еврокубки,а как построить конкурентоспособный клуб,который сможет,хотя бы выходить из группы пока.Вроде бы и деньги есть,а результата нет.

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      Рейтинг: +15264

      Алексей З 1 час назад

      Не устали одно и тоже спрашивать вот уже год и 4 месяца ? Может кровопролитие в Европе закончилось, что поменялось ?

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