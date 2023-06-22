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    • «Рубин» раскрыл соперников по товарищеским матчам в летнее межсезонье

    «Рубин» раскрыл соперников по товарищеским матчам в летнее межсезонье

    «Рубин» обнародовал план подготовки к сезону-2023/24.

    Уже на этой неделе основной состав казанцев выйдет из отпуска – на 24 июня запланированы медицинское обследование и первая тренировка.

    Летние сборы команда проведeт на своей клубной базе. Планируется провести четыре товарищеских матча: 4 июля – в Казани с «КАМАЗом», 8 июля – в Москве с «Торпедо», 12 июля – в Казани с «Крыльями Советов», 16 июля – с еще одним соперником, которого определят позднее.

    • «Рубин» вернулся в РПЛ через сезон после вылета.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20571

      Cleaner 1 час назад

      ЛЕТНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ!!! Для России это звучит ДИКО! Летом ИГРАТЬ нужно, а не отдыхать. Для отдыха у российских клубов есть ЧЕТЫРЕ ЗИМНИХ месяца!!!!!!!!!............((((((((((((((((((((((((

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