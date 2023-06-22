«Рубин» раскрыл соперников по товарищеским матчам в летнее межсезонье

«Рубин» обнародовал план подготовки к сезону-2023/24.

Уже на этой неделе основной состав казанцев выйдет из отпуска – на 24 июня запланированы медицинское обследование и первая тренировка.

Летние сборы команда проведeт на своей клубной базе. Планируется провести четыре товарищеских матча: 4 июля – в Казани с «КАМАЗом», 8 июля – в Москве с «Торпедо», 12 июля – в Казани с «Крыльями Советов», 16 июля – с еще одним соперником, которого определят позднее.