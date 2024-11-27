Рахимов объяснил крупное поражение «Рубина» от ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги проигранного матча с ЦСКА.

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.

– Очень легко пропустили. По игре такого давления со стороны соперника не было. Они нас наказали за ошибки, которые были не настолько явные, но мы где‑то плохо среагировали на эпизод, отдали плохой пас, возврат в оборону был не очень хороший. Я и команде сказал, что, к сожалению, нас наказали за ошибки.

Во втором тайме был сложно что‑то поменять. Если бы смогли забить пораньше первый мяч, тогда, наверное, к команде пришло бы вдохновение. Поражение неприятное, но не сказал бы, что оно безнадежное.

Вижу переживания ребят. Понимали, что-либо мы проходим дальше, либо будет еще одна попытка. Постараемся через несколько дней сыграть чуть по‑другому.

– В перерыве была тройная замена, но никто не сумел себя проявить.

– Мы видели, что ЦСКА опустился глубже, пытались играть в контратаку, нужно было быстро работать с мячом, быстро менять направления атаки, должно было быть больше вертикальных открываний.

Мы контролировали мяч, но завершающего при атаке в последней фазе у нас было минимум. Естественно, этого не хватит, чтобы забить и вернуться в игру.

Мы друг друга с ЦСКА уже очень хорошо знаем. Определяющими являются эти моменты. Если за ошибки тебя наказывают, тогда возникают проблемы.

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