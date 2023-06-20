Газизов требует взыскать со «Спартака» девятизначную сумму

А что, у Спартака нет юристов, чтобы разобраться с этим аферистом? Давно бы провели внутреннее расследование и выставили счёт этому башкирскому ,, Бендеру"!
Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подал седьмой иск против столичного клуба.
По информации Metaratings, Газизов требует взыскать со «Спартака» 359 910 000 рублей.
Он мотивирует такую компенсацию ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В начале июня он покинул «Уфу».