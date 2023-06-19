Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

Экс-гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подал седьмой иск к «Спартаку».
«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».
Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В начале июня он покинул «Уфу».
Источник: ТАСС