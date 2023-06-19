Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

    Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

    Экс-гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подал седьмой иск к «Спартаку».

    «Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».

    Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В начале июня он покинул «Уфу».

    Новости по теме
    Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова 2
    Газизов нашел новую работу после ухода из «Уфы» 3
    Газизову предложили новую работу после ухода из «Уфы» 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      моэм 1 час назад

      Завъяловой забавно что Газизова пригласили а потом меньше чем через полгода дали под зад без объяснения причин ? ....от всей души желаю такого же увольнения Завъяловой.....тогда и похохочем вместе....Газизова задело что барин-олигарх Федун обошёлся с ним как с букашкой , они не считают нас за людей ....желаю Газизову победы в суде , а может Шамиль , как и мы все доживём до времени разборок попроще , как в 17-м.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20447

      Cleaner 2 часа назад

      Если скандал, значит Спартак. Как вот так получается то? Наверное, это неспроста...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14218

      R_a_i_n > Cleaner 2 часа назад

      Если новость про Спартак значит базарная бабка тут как тут!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 