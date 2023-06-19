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  • Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

19 июня 2023, 16:59
3

Экс-гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подал седьмой иск к «Спартаку».

«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».

Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В начале июня он покинул «Уфу».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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моэм
1687185700
Завъяловой забавно что Газизова пригласили а потом меньше чем через полгода дали под зад без объяснения причин ? ....от всей души желаю такого же увольнения Завъяловой.....тогда и похохочем вместе....Газизова задело что барин-олигарх Федун обошёлся с ним как с букашкой , они не считают нас за людей ....желаю Газизову победы в суде , а может Шамиль , как и мы все доживём до времени разборок попроще , как в 17-м.
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FaTeK1945ru
1687192609
...Шамиль желаю тебе победы,но , к сожалению у нас побеждают кашерные.
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