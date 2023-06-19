Газизов продолжает судиться со «Спартаком»: подал уже седьмой иск к клубу

Экс-гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подал седьмой иск к «Спартаку».

«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».

Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», – сказала Завьялова.