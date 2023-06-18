Первый тренер Глушакова рассказал, каким тренером будет Денис

Погос Галстян, первый тренер полузащитника Дениса Глушакова, считает, что игрок готов к тренерской работе.

«Сложно сказать, насколько Денису сейчас комфортно продолжать играть. Это очень индивидуальный момент в карьере, когда надо принимать такое решение. Если он захочет и будет хорошо себя чувствовать, то почему бы не поиграть еще.

Но могу всех заверить, что если Денис пойдет в тренеры, то Россия получит отличного специалиста. У Глушакова футбольные мозги, такое мышление есть далеко не у всех футболистов. Но это только ему решать, может, он вообще пойдет в бизнес или куда-то еще», – сказал Галстян.