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    • Первый тренер Глушакова рассказал, каким тренером будет Денис

    Первый тренер Глушакова рассказал, каким тренером будет Денис

    Погос Галстян, первый тренер полузащитника Дениса Глушакова, считает, что игрок готов к тренерской работе.

    «Сложно сказать, насколько Денису сейчас комфортно продолжать играть. Это очень индивидуальный момент в карьере, когда надо принимать такое решение. Если он захочет и будет хорошо себя чувствовать, то почему бы не поиграть еще.

    Но могу всех заверить, что если Денис пойдет в тренеры, то Россия получит отличного специалиста. У Глушакова футбольные мозги, такое мышление есть далеко не у всех футболистов. Но это только ему решать, может, он вообще пойдет в бизнес или куда-то еще», – сказал Галстян.

    • 36-летний Глушаков сейчас без клуба.
    • Его последней командой был «Пари НН».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: Sport24

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