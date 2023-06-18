Чернышов: «Кержакову в сербском «Спартаке» будут советовать состав и тактику на матчи»

Бывший главный тренер сербских клубов Андрей Чернышов напутствовал Александра Кержакова на работу в «Спартаке» из Суботицы.

«Думаю, Саша правильно сделал, что согласился. Сербская Суперлига – интересный турнир. Там выделяется «Црвена Звезда» так же, как в России – «Зенит», а в Германии – «Бавария». Это безоговорочный лидер. Все остальные команды приблизительно одного уровня, ну может, еще две-три, которые претендуют на роль лидеров. С ними можно играть, добиваться результатов.

Но сразу хочу сказать, что руководители клубов в Сербии – непростые, считают, что хорошо разбираются в футболе и понимают в нем. На первых порах, может, у Кержакова такого не будет. Но нужно быть готовым к тому, что со временем ему начнут советовать состав и тактику на матчи. Потому что сербы считают, что о футболе они знают все. Причем все – начиная от администратора команды и заканчивая еe владельцем», – сказал Чернышов.