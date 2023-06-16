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    Беллингем объяснил, почему взял пятый номер в «Реале»

    Новичок «Реала» Джуд Беллингем рассказал, с чем связан его выбор игрового номера.

    Английский полузащитник объяснил, что взял цифру «5» в честь Зинедина Зидана.

    «Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был», – заявил Беллингем.

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    Источник: ESPN

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