Беллингем объяснил, почему взял пятый номер в «Реале»

Новичок «Реала» Джуд Беллингем рассказал, с чем связан его выбор игрового номера.

Английский полузащитник объяснил, что взял цифру «5» в честь Зинедина Зидана.

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был», – заявил Беллингем.