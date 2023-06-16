Беллингем объяснил, почему взял пятый номер в «Реале»

Новичок «Реала» Джуд Беллингем рассказал, с чем связан его выбор игрового номера.
Английский полузащитник объяснил, что взял цифру «5» в честь Зинедина Зидана.
«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был», – заявил Беллингем.
- «Реал» заплатит за хавбека 103+31 млн евро.
- Ожидается, что зарплата Беллингема составит 10-12 млн евро в год.
- Испанцы опередили в борьбе за игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Источник: ESPN